Тела двух мужчин обнаружены в квартире на юго-востоке Москвы

Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями найдены в общежитии на улице Полбина в столичных Печатниках.

Как передает телеканал РЕН ТВ, на месте происшествия найдено множество гильз. Также в мусорном контейнере около дома был обнаружен пистолет ТТ.

По словам соседей, одним из убитых в квартире на улице Полбина оказался капитан полиции Александр Быков. Последние годы он находится на пенсии.

Второй убитый — Алишер Арынбаев, как отметили жильцы дома, был одиноким мужчиной.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, причины и обстоятельства убийства выясняются.