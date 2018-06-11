Тела двух мужчин обнаружены в квартире на юго-востоке Москвы
Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями найдены в общежитии на улице Полбина в столичных Печатниках.
Как передает телеканал РЕН ТВ, на месте происшествия найдено множество гильз. Также в мусорном контейнере около дома был обнаружен пистолет ТТ.
По словам соседей, одним из убитых в квартире на улице Полбина оказался капитан полиции Александр Быков. Последние годы он находится на пенсии.
Второй убитый — Алишер Арынбаев, как отметили жильцы дома, был одиноким мужчиной.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, причины и обстоятельства убийства выясняются.