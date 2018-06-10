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Мармелад рекордного веса приготовили в Тверской области

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Фото: TASS/Ton Koene
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Самый большой в России мармелад весом более 280 кг приготовили в Тверской области на празднике в честь Дня города Лихославля.

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Как сообщает пресс-служба областного правительства, рекорд был официально зарегистрирован и будет представлен в Книге рекордов России.

«Наши основные сегменты — активный и культурный туризм, паломнический, гастрономический. На это нужно ориентироваться в работе по развитию туриндустрии Тверской области», — отметил губернатор региона Игорь Руденя.

Тверским кондитерам удалось побить предыдущий рекорд самого большого блюда в России. В мае повара гастрономического фестиваля «Верещагин СырFest 2018» в Конаково приготовили фондю весом более 122 кг.

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