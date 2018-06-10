Цена на бензин в Сербии достигла 100 рублей в местной валюте
Стоимость литра дизельного топлива в Сербии составила 163,9 сербских динар, что равняется 102 рублям 43 копейкам по курсу Нацбанка Сербии.
Цена литр бензина в среднем составляет 154 динара за литр 95-го бензина (96 рублей 25 копеек), 161,9 динар за литр 98-го бензина (101 рубль 18 копеек).
С начала года стоимость горючего в стране выросла в среднем на 9 динар (5,6 рубля) за 1 литр и на 11 динар (6,8 рубля) за литр дизельного топлива.
Высокая цена на горючее стала поводом для протестов в ряде городов Сербии. Протестующие требовали снижения акцизов, передает ТАСС.
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что протесты политически мотивированы и преследуют цель ослабления позиции Белграда перед принятием решения по Косово.
Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом с 2011 года ведут переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.
До конца июня ожидается проведение нового раунда переговоров. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран и ряд других государств.
В то же время Сербия не признает Крым российским. По словам Вучича, страна ориентирована на европейскую интеграцию, что не мешает государству сохранять хорошие отношения с РФ.