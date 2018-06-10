Прямой эфир

Метрополитен Петербурга показал фото нового депо «Южное»

0
Фото: Instagram/metrospbphoto
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Метрополитен Санкт-Петербурга опубликовал в своем аккаунте в Instagram фотографии нового электродепо «Южное».

На кадрах представлены новые составы депо — пассажирский поезд, служебный вагон и мотовоз.

Как отметили в пресс-службе подземки, новое депо станет самым большим в России. Оно позволит выполнять ремонт любой сложности и будет обслуживать Невско-Василеостровскую линию.

Электродепо, открытие которого запланировано на конец 2018 года, расположено в поселке Шушары на юге Санкт-Петербурга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Приложение «Метро Москвы» обновится к началу ЧМ-2018
Отделка платформы станции метро «Мичуринский проспект» завершена

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017