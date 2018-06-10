Метрополитен Петербурга показал фото нового депо «Южное»

Метрополитен Санкт-Петербурга опубликовал в своем аккаунте в Instagram фотографии нового электродепо «Южное».

На кадрах представлены новые составы депо — пассажирский поезд, служебный вагон и мотовоз.

Публикация от Петербургский Метрополитен (@metrospbphoto) 10 Июн 2018 в 3:27 PDT

Как отметили в пресс-службе подземки, новое депо станет самым большим в России. Оно позволит выполнять ремонт любой сложности и будет обслуживать Невско-Василеостровскую линию.

Электродепо, открытие которого запланировано на конец 2018 года, расположено в поселке Шушары на юге Санкт-Петербурга.