Советник Трампа назвал заявление Трюдо после саммита G7 предательством

Заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо после саммита G7 является ударом «ножом в спину» США. С таким заявлением выступил главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп не позволит грубо обращаться с собой. По мнению Кудлоу, Трюдо должен взять свои слова назад, сообщает CNN.

Советник президента подчеркнул, что заявление Трюдо о введении пошлин некорректны, поскольку Канада приняла аналогичные меры в отношении молочных и других продуктов.

Ранее Дональд Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита G7. Причиной стали высказывания Трюдо, назвавшего американские пошлины на металл «оскорбительными».

Действия президента США раскритиковал и глава МИД ФРГ Хайко Маас. Он подчеркнул, что Трамп своим «твитом» уничтожил доверие. Дипломат также отметил, что Берлин не будет дальше замалчивать разногласия с Вашингтоном.