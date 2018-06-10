Прямой эфир

Советник Трампа назвал заявление Трюдо после саммита G7 предательством

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо после саммита G7 является ударом «ножом в спину» США. С таким заявлением выступил главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.

Невеликолепная семерка
Торговая война США против союзников настроила участников G7 против Америки

Он отметил, что президент США Дональд Трамп не позволит грубо обращаться с собой. По мнению Кудлоу, Трюдо должен взять свои слова назад, сообщает CNN.

Советник президента подчеркнул, что заявление Трюдо о введении пошлин некорректны, поскольку Канада приняла аналогичные меры в отношении молочных и других продуктов.

Ранее Дональд Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита G7. Причиной стали высказывания Трюдо, назвавшего американские пошлины на металл «оскорбительными».

Действия президента США раскритиковал и глава МИД ФРГ Хайко Маас. Он подчеркнул, что Трамп своим «твитом» уничтожил доверие. Дипломат также отметил, что Берлин не будет дальше замалчивать разногласия с Вашингтоном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В бундестаге назвали катастрофой действия Трампа на G7
Захарова высмеяла «адскую драку» на саммите G7

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017