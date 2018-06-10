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Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Сердце мира»

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Гран-при российского кинофестиваля «Кинотавр» получил фильм Натальи Мещаниновой «Сердце мира». Церемония вручения призов проходит в воскресенье, 10 июня, в Зимнем театре в Сочи.

«Спасибо большое, мы очень волнуемся», — сказала режиссер. Она также поблагодарила жюри за высокую оценку ленты, передает «РИА Новости».

Помимо этого, фильм получил награду имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков.

Лучшими актерами фестиваля стали Анна Слю за главную женскую роль в фильме «Подбросы» Ивана И. Твердовского и Степан Девонин за главную роль в «Сердце мира». 

В конкурсе «Дебют. Кинотавр» победили сразу две ленты — «Кислота» Александра Горчилина и «Глубокие реки» Владимира Битокова, ученика Александра Сокурова.

Приз за лучшую режиссуру получил фильм «Русский бес» Григория Константинопольского.

«Кинотавр» — крупнейший российский кинофестиваль, проходит в Сочи с 1991 года. 

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