Антонов заявил об ухудшении жизни русскоязычных граждан в США

Жизнь русскоговорящих в США значительно ухудшилась из-за развернутой в стране кампании по дискредитации России. С таким заявлением выступил посол страны в США Анатолий Антонов.

Дипломат отметил, что беспрецедентная кампания дискредитации места и роли России в мире не может не отражаться на жизни диаспоры, сообщает ТАСС.

По словам Антонова, российское посольство поднимает эту проблему во время встреч с представителями администрации США, в том числе в Белом доме и Госдепартаменте.

Посол также обратился к соотечественникам с просьбой оказать содействие в борьбе с русофобией. «Наша общая задача — противостоять распространению русофобии. Нам нужна ваша помощь», — отметил он.

Власти США закрыли представительство России в Сан-Франциско и Сиэтле, а также выслали 60 российских дипломатов на фоне скандала с отравлением британского шпиона и бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.