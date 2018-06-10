16–летний подросток из России впал в кому на курорте в Анталье

Турецкие медики борются за жизнь подростка, приехавшего на отдых из Челябинска. Юноша впал в кому, рассказал сотрудник генконсульства России в Анталье.

Дипломат рассказал, что 16-летнего подростка обнаружили в бассейне в бессознательном состоянии, представители страховой компании отнесли произошедшее к страховому случаю, передает ТАСС.

Окончательное решение страхователь примет после экспертизы, которая покажет наличие или отсутствие алкоголя в крови.

Мать молодого человека рассказал, что ее сын находится в медикаментозной коме. По словам женщины, он познакомился со сверстниками и вечером отпросился у бабушки на прогулку.

«Потом его обнаружили в бассейне без дыхания и сознания, сразу вызвали скорую помощь, отвезли в клинику», — добавила она.

В середине мая турист из России скончался в больнице турецкого города Аланья. Житель Екатеринбурга Сергей Цукрук был госпитализирован в состоянии комы 3 мая.