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Путин прокомментировал предложение Трампа вернуть Россию в G8

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Россия не выходила из неформального объединения G8, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя предложение американского главы Дональда Трампа вернуть Москву в «Большую восьмерку».

«Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям», — напомнил российский лидер.

Он также добавил, что Москва готова принять глав государств G7. Путин отметил, что некоторые из них выступают за возвращение к переговорам в формате G8, сообщает «РИА Новости».

Формат G8 существовал с 1998 по 2014 год. Западные страны отказались от него после событий в Крыму. Лидеры государств отказались приезжать на саммит в Сочи и собрались в Брюсселе без России.

Российские власти неоднократно указывали, что не будут предпринимать шагов для возвращения к G8, поскольку удовлетворена форматом G20.

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