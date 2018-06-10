Президент США Дональд Трамп отказался подписать итоговое коммюнике саммита G7. Хозяин Белого дома, покинувший канадский город Ле Мальбе до завершения мероприятий «большой семерки», поручил своим представителям не подписывать итоговый документ.

О своем решении Трамп сообщил на странице в Twitter.

Причинами своего решения американский лидер назвал разногласия Вашингтона с ближайшим союзником – Канадой. Трамп обвинил премьер–министра страны Джастина Трюдо во лжи и назвал его поведение непорядочным.

«Основываясь на ложных заявлениях Джастина на его пресс-конференции и том факте, что Канада устанавливает масштабные пошлины в отношении американских фермеров, рабочих и компаний, я поручил американским представителям не одобрять коммюнике, поскольку мы рассматриваем пошлины на автомобили, наводнившие рынок США!» — написал Трамп.

Претензии Трампа к поведению Трюдо заключаются в том, что канадский премьер во время саммита «вел себя кротко и мягко» для того, чтобы после ухода президента США объявить о согласовании коммюнике на итоговой пресс-конференции.

«Очень непорядочно и нерешительно», — заявил он.

В субботу канадский премьер заявил о согласовании итогового коммюнике саммита «Группы семи». Трюдо рассказал, что лидеры G7 договорились о расширении антироссийских санкций при необходимости.