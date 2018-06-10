Трамп отказался подписать итоговое коммюнике саммита G7
Президент США Дональд Трамп отказался подписать итоговое коммюнике саммита G7. Хозяин Белого дома, покинувший канадский город Ле Мальбе до завершения мероприятий «большой семерки», поручил своим представителям не подписывать итоговый документ.
О своем решении Трамп сообщил на странице в Twitter.
Причинами своего решения американский лидер назвал разногласия Вашингтона с ближайшим союзником – Канадой. Трамп обвинил премьер–министра страны Джастина Трюдо во лжи и назвал его поведение непорядочным.
«Основываясь на ложных заявлениях Джастина на его пресс-конференции и том факте, что Канада устанавливает масштабные пошлины в отношении американских фермеров, рабочих и компаний, я поручил американским представителям не одобрять коммюнике, поскольку мы рассматриваем пошлины на автомобили, наводнившие рынок США!» — написал Трамп.
Претензии Трампа к поведению Трюдо заключаются в том, что канадский премьер во время саммита «вел себя кротко и мягко» для того, чтобы после ухода президента США объявить о согласовании коммюнике на итоговой пресс-конференции.
«Очень непорядочно и нерешительно», — заявил он.
В субботу канадский премьер заявил о согласовании итогового коммюнике саммита «Группы семи». Трюдо рассказал, что лидеры G7 договорились о расширении антироссийских санкций при необходимости.