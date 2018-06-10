ФСБ изменила требования при приеме на работу

Федеральная служба безопасности России расширила перечень сведений, которые должны предоставлять кандидаты на вакансии в органах контрразведки. Соответствующий проект приказа главы ФСБ опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.

Среди новых требований — обязанность соискателя информировать о возбуждении уголовных дел в отношении своих близких родственников.

Также кандидат должен уведомить о возникновении у него, его супруга или супруги и несовершеннолетних детей права пользования, владения или распоряжения транспортными средствами, в числе которых автомобили, грузовики, вертолеты, теплоходы, автобусы, моторные лодки и др.

В пояснительной записке к документу говорится, что такие меры направлены на повышение эффективности обеспечения собственной безопасности службы.