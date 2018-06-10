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В МВД назвали число участников акции оппозиции в Москве

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На проспекте Сахарова в Москве в воскресенье, 10 июня, проходит митинг оппозиции, согласованный с властями. По оценкам столичного главка полиции, в нем принимают участие около 1,7 тыс. человек.

«Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану правопорядка и безопасности», – сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

5 мая в МВД РФ заявили, что акции протеста в российских регионах, часть которых не была санкционирована местными властями, не собрали большого числа участников. 

В пресс-службе столичного главка МВД отметили, что на несогласованное мероприятие в Москве вышли 1,5 тыс. человек.

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