В МВД назвали число участников акции оппозиции в Москве

На проспекте Сахарова в Москве в воскресенье, 10 июня, проходит митинг оппозиции, согласованный с властями. По оценкам столичного главка полиции, в нем принимают участие около 1,7 тыс. человек.

«Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану правопорядка и безопасности», – сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

5 мая в МВД РФ заявили, что акции протеста в российских регионах, часть которых не была санкционирована местными властями, не собрали большого числа участников.

В пресс-службе столичного главка МВД отметили, что на несогласованное мероприятие в Москве вышли 1,5 тыс. человек.