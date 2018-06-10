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Путин заявил, что обсудил с Порошенко судьбу Вышинского

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с украинским лидером Петром Порошенко. Российский глава обсудил с коллегой арест глава портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

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Что известно об обвинениях журналистов в госизмене на Украине

Путин в ходе беседы потребовал незамедлительно освободить журналистов, арестованных на Украине, сообщает «РИА Новости».

В свою очередь, Порошенко указал на важность освобождения украинцев, задержанных в России, и выразил озабоченность состоянием их здоровья.

Стороны также договорились, что заключенных в ближайшее время посетят уполномоченные по правам человека России и Украины.

Телефонные переговоры состоялись в субботу, 9 июня, по инициативе Киева.

15 мая украинские силовики задержали Вышинского в Киеве. Главреда «РИА Новости Украина» обвинили в госизмене, суд арестовал его на два месяца.

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