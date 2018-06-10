В Сингапуре рассказали о деталях встречи премьера республики и лидера КНДР

Глава правящей партии КНДР Ким Чен Ын обсудил с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном отношения между двумя странами и ситуацию на Корейском полуострове. Информацию о встрече представителей двух стран распространил МИД Сингапура.

«Премьер-министр Ли приветствовал председателя Ким [Чен Ына] в Сингапуре. Они обсудили отношения между Сингапуром и КНДР, а также развитие Северной Кореи и региона, включая последние позитивные изменения на Корейском полуострове», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Представители МИДа отметили, что премьер республики выразил поддержку решению северокорейского лидера и президента США Дональда Трампа провести встречу на саммите. Он пожелал Ким Чен Ыну успеха на предстоящих переговорах и выразил надежду, что они будут способствовать установлению мира и стабильности в регионе.

Кроме того, Ли Сяньлун провел отдельную встречу с американским лидером.

Утром 10 июня один из самолетов лидера КНДР прибыл в аэропорт Чанги. Ким Чен Ын принимает участие в первом в истории саммите США–КНДР, он состоится 12 июня на острове Сентоса. Трамп ранее заявил, что планирует перед мероприятием провести короткую встречу наедине с северокорейским коллегой.