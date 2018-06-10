Путин заявил, что обсудил с Порошенко судьбу Вышинского‍

Президент России Владимир Путин по собственной инициативу обсудил по телефону с президентом Украины Петром Порошенко вопрос выдачи задержанных и осужденных на территории обеих стран, в том числе арестованного главу портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Циндао.

«Мы обсуждали вопросы, связанные с выдачей людей, которые удерживаются с обеих сторон, обсуждали уже по моей инициативе и судьбу российского журналиста», — приводит «Интерфакс» заявление политика. Вместе с тем президент отметил, что пока преждевременно говорить о сроках решения этого вопроса.

Информацию о разговоре Путина и Порошенко ранее подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В ходе беседы стороны поделились данными о состоянии здоровья осужденных граждан, а также договорились о визите к ним уполномоченных по правам человека.

Контакты лидеров двух стран приветствовали в российском Совете по правам человека. Как отметил глава организации Михаил Федотов, переговоры стали «добрым знаком» и он надеется на разрешение этого вопроса. При этом глава комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров полагает, что Киев готовит сфабрикованные обвинения, чтобы создать некий «обменный фонд» для возвращения отбывающих наказание в России граждан Украины, в том числе кинорежиссера Олега Сенцова.

15 мая сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски в редакции «РИА Новости Украина» в Киеве и задержали главу главу портала Кирилла Вышинского. Позже суд арестовал журналиста на два месяца по обвинению в госизмене.