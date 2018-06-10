На проспекте Академика Сахарова проходит согласованный митинг

На проспекте Академика Сахарова проходит митинг, согласованный с властями города Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.

На мероприятии присутствует около 1,7 тыс. человек, охрану правопорядка обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.

18 мая у посольства Украины в Москве прошел митинг в поддержку арестованного в Херсоне главы портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Его обвиняют в госизмене.

Служба безопасности Украины 15 мая провела обыски в редакции «РИА Новости Украина». Рано утром того же дня у подъезда своего дома был задержан Вышинский.