Путин рассказал о причинах подключения чиновников к «прямой линии»

Президент России Владимир Путин назвал причины подключения региональных чиновников к участию в «прямой линии», состоявшейся 7 июня. Лидер государства объяснил, что хотел показать ответственных за решение тех или иных вопросов.

«Персональная ответственность за принятые решения и за достижение целевых показателей должна быть усилена. Персонификация должна быть очевидной», — сказал он в эфире телеканала НТВ.

Россияне должны «знать и видеть» этих людей, добавил президент.

Путин выразил удовлетворение полученными ответами чиновников. «Важно только, чтобы за этими ответами последовали реальные шаги по решению тех задач, которые мы для себя сформулировали», — резюмировал глава государства.

В ходе «прямой линии» президент связывался с членами правительства и губернаторами по конференц-связи. Так, Путин после получения вопросов от жителей Томской и Владимирской областей обсудил сложившиеся ситуации с губернаторами упомянутых регионов.