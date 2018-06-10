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Путин рассказал о причинах подключения чиновников к «прямой линии»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин назвал причины подключения региональных чиновников к участию в «прямой линии», состоявшейся 7 июня. Лидер государства объяснил, что хотел показать ответственных за решение тех или иных вопросов.

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«Персональная ответственность за принятые решения и за достижение целевых показателей должна быть усилена. Персонификация должна быть очевидной», — сказал он в эфире телеканала НТВ.

Россияне должны «знать и видеть» этих людей, добавил президент.

Путин выразил удовлетворение полученными ответами чиновников. «Важно только, чтобы за этими ответами последовали реальные шаги по решению тех задач, которые мы для себя сформулировали», — резюмировал глава государства.

В ходе «прямой линии» президент связывался с членами правительства и губернаторами по конференц-связи. Так, Путин после получения вопросов от жителей Томской и Владимирской областей обсудил сложившиеся ситуации с губернаторами упомянутых регионов.

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