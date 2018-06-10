Асад отметил роль России в освобождении пригородов Дамаска от террористов

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад заявил, что освободить окрестности столицы страны — города Дамаска — от террористов без помощи России было бы невозможно.

Об этом глава государства рассказал в воскресенье, 10 июня, на встрече с российскими депутатами, передает «РИА Новости» со ссылкой на депутата Государственной думы Дмитрия Саблина.

Саблин возглавляет находящуюся в Сирии российскую делегацию. Он поздравил Асада с тем, что пригороды Дамаска очищены от террористической угрозы.

В конце мая сирийский лидер рассказал о планах властей вернуть под контроль всю территорию государства.

В середине мая Асад встретился с президентом России Владимиром Путиным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил после состоявшихся переговоров, что РФ, в отличие от тех же Соединенных Штатов, находится в республике «по обращению сирийского руководства и имеет все легитимные основания».