Более 500 болельщиков посетили тренировку португальской сборной в Кратове
Свыше 500 футбольных фанатов посетили открытую тренировку сборной Португалии на базе «Сатурн» в подмосковном Кратове.
Как пишет ТАСС, на трибуны стадиона пришли приглашенные гости, а также ученики детско-юношеских футбольных школ. В тренировке участвовали все члены сборной, в том числе лидер португальской команды и многократный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду, а также полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш.
Занятие сборной прошло под проливным дождем, пишет «Спорт-Экспресс». Портал также опубликовал видео тренировки, на котором Роналду забивает гол.
Сборная Португалии прибыла в аэропорт Жуковский вечером 9 июня. На чемпионате команда выступает в группе B с футболистами из Испании, Марокко и Ирана. ЧМ-2018 проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.