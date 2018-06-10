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Более 500 болельщиков посетили тренировку португальской сборной в Кратове

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Свыше 500 футбольных фанатов посетили открытую тренировку сборной Португалии на базе «Сатурн» в подмосковном Кратове.

Как пишет ТАСС, на трибуны стадиона пришли приглашенные гости, а также ученики детско-юношеских футбольных школ. В тренировке участвовали все члены сборной, в том числе лидер португальской команды и многократный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду, а также полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш.

Занятие сборной прошло под проливным дождем, пишет «Спорт-Экспресс». Портал также опубликовал видео тренировки, на котором Роналду забивает гол.

Сборная Португалии прибыла в аэропорт Жуковский вечером 9 июня. На чемпионате команда выступает в группе B с футболистами из Испании, Марокко и Ирана. ЧМ-2018 проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.

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