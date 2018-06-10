Более 500 болельщиков посетили тренировку португальской сборной в Кратове

Свыше 500 футбольных фанатов посетили открытую тренировку сборной Португалии на базе «Сатурн» в подмосковном Кратове.

Как пишет ТАСС, на трибуны стадиона пришли приглашенные гости, а также ученики детско-юношеских футбольных школ. В тренировке участвовали все члены сборной, в том числе лидер португальской команды и многократный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду, а также полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш.

Занятие сборной прошло под проливным дождем, пишет «Спорт-Экспресс». Портал также опубликовал видео тренировки, на котором Роналду забивает гол.

Роналду поприветствовал болельщиков и забил гол #ЧМ2018 pic.twitter.com/SBpRpNZWqJ — СЭ Футбол (@football_se) June 10, 2018

Сборная Португалии прибыла в аэропорт Жуковский вечером 9 июня. На чемпионате команда выступает в группе B с футболистами из Испании, Марокко и Ирана. ЧМ-2018 проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.