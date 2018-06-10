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Путин после «прямой линии» ждет от чиновников реальных действий

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин заявил в воскресенье, 10 июня, что ожидает от чиновников реальных действий после «прямой линии». Глава государства отметил, что считает это важным. Об этом он заявил в интервью НТВ.

«Если у меня нет ответа, я стараюсь его найти»
Владимир Путин провел «прямую линию» в режиме селектора с губернаторами и министрами

«Важно, чтобы за этими ответами последовали реальные шаги по решению тех задач, которые мы для себя сформулировали», — отметил российский лидер.

7 июня во время «прямой линии» Владимир Путин указал, что чиновники должны руководствоваться интересами людей в регионах.

В ходе эфира президент связывался с членами правительства и губернаторами по конференц-связи. Так, Путин после получения вопросов от жителей Томской и Владимирской областей, обсудил сложившиеся ситуации с губернаторами упомянутых регионов.

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