Путин после «прямой линии» ждет от чиновников реальных действий

Президент России Владимир Путин заявил в воскресенье, 10 июня, что ожидает от чиновников реальных действий после «прямой линии». Глава государства отметил, что считает это важным. Об этом он заявил в интервью НТВ.

«Важно, чтобы за этими ответами последовали реальные шаги по решению тех задач, которые мы для себя сформулировали», — отметил российский лидер.

7 июня во время «прямой линии» Владимир Путин указал, что чиновники должны руководствоваться интересами людей в регионах.

В ходе эфира президент связывался с членами правительства и губернаторами по конференц-связи. Так, Путин после получения вопросов от жителей Томской и Владимирской областей, обсудил сложившиеся ситуации с губернаторами упомянутых регионов.