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Путин в разговоре с Порошенко обсудил судьбу Вышинского

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Лидер РФ Владимир Путин в ходе пресс–конференции после саммита стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) рассказал, что в ходе телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко обсудил судьбу руководителя портала  «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

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Президент России отметил, что воздержится говорить, как решится этот вопрос, «чтобы ничего здесь не нарушить и ничему не помешать». Об этом сообщает «РИА Новости».

Путин и Порошенко поговорили по телефону в субботу. Инициатива исходила со стороны украинских властей, что указывает на заинтересованность Киева в урегулировании ситуации, отметил президент, передает «Газета.ру».

В ходе телефонной беседы политики обсудили, в частности, ситуацию в Донбассе и выполнение минских соглашений.

15 мая журналиста Кирилла Вышинского задержали у подъезда его дома в Киеве и обвинили в госизмене.

В тот же день в офисе «РИА Новости Украина» и квартирах некоторых сотрудников агентства прошли обыски. 17 мая суд Херсона постановил заключить журналиста под стражу на два месяца и отклонил апелляцию защиты.

Вышинскому грозит на Украине тюремное заключение сроком до 15 лет.

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