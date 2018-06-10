Путин прокомментировал предложение Трампа вернуть Россию в G8

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не выходила из состава «большой восьмерки» (G8). Об этом глава государства заявил в воскресенье, 10 июня, на пресс-конференции в Китае.

«Что касается возврата России в «семерку», «восьмерку», мы из нее не выходили», – заметил Путин и пригласил руководителей государств – участников объединения в Москву. По словам российского президента, «коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям».

«Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть, у нас в Москве», — добавил президент России.

Президент США Дональд Трамп перед перед саммитом G7 в Канаде заявил, что Россия должна вернуться в состав «большой восьмерки» в состав участников саммита. Хозяин Белого дома отметил, что «Россия нужна за столом переговоров».

Его предложение поддержал новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте, однако представители стран Европы единогласно выступили против этой инициативы.