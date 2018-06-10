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Умерла сыгравшая в «Улицах разбитых фонарей» Татьяна Малыщицкая

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Заслуженная артистка России, актриса Татьяна Малыщицкая ушла из жизни в возрасте 57 лет. О ее смерти сообщил Молодежный театр на Фонтанке.

«Молодежный театр на Фонтанке и Камерный театр Малыщицкого с прискорбием сообщают о скоропостижной кончине Татьяны Владимировны Малыщицкой, заслуженной артистки России», — говорится в сообщении на сайте театра.

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Его представители отметили, что артистка была дочерью известного советского и российского режиссера, педагога Владимира Малыщицкого, который стоял у истоков ленинградского Молодежного театра. В учреждении принесли соболезнования родным, близким, а также друзьям и коллегам актрисы. Причина смерти Малыщицкой в публикации не указана.

Актриса исполняла роли в спектаклях «Диалоги», «Беда» в Молодежном театре, а также участвовала в постановках», «Женитьба», «Лицей, который не кончается», «Вишневый сад» Камерного театра Малыщицкого. Известность ей принесли роли в фильмах и сериалах на телевидении, в том числе в «Улицах разбитых фонарей» и «Тайнах следствия».

Ее коллега в камерном театре Надежды Черных отметила, что Малыщицкая была талантливой и у нее можно было многому научиться. «Она была человеком большого таланта, сложной судьбы, обладала мощнейшей энергетикой», — приводит комментарий Черных телеканал РЕН ТВ. Она также отметила, что люди, работавшие с заслуженной актрисой, старались принять ее лучшие качества.

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