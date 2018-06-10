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Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита G7‍

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Канада ответила на критику президента США Дональда Трампа в адрес премьер-министра Канады Джастина Трюдо, пишет «Газета.ру».

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Американский лидер выразил негодование в связи с двуличным, по его мнению, поведением канадского премьера на саммите G7, который завершился в провинции Квебек 9 июня.

В заявлении Трюдо в Twitter отмечается, что премьер-министр не говорил ничего, «о чем не говорил бы раньше — как публично, так и в частных беседах» с Трампом. На пресс-конференции по итогам встречи с президентом США он высказался против введения Вашингтоном 25% и 10% пошлин на импорт стали и алюминия.

Трамп в свою очередь отметил, что дал своим представителям указание не подписывать итоговое коммюнике саммита G7, так как Вашингтон не поддерживает документ из-за высказывания канадского премьера об оскорбительном характере пошлины, которую США ввели для ЕС и Канады.

Ранее Трюдо заявил о согласовании итогового коммюнике саммита «Группы семи». Президент США первым покинул встречу из-за предстоящих переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. 

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