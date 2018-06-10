Прямой эфир

Путин раскрыл подробности телефонного разговора с Порошенко

0
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин отметил, что инициатива телефонного разговора с лидером Украины Петром Порошенко исходила от Киева.

В этом проявляется стремление украинской стороны к урегулированию в вопросе реализации Минских договоренностей, отметил он в воскресенье, 10 июня, на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.

«Поскольку инициатива этого разговора исходила от украинской стороны, я думаю, в этом уже проявляется заинтересованность в урегулировании, во всяком случае, я на это обычно надеюсь», — отметил российский лидер, передает «РИА Новости».

Телефонный разговор Владимира Путина и Петра Порошенко состоялся в субботу. Политики обсудили состояние здоровья осужденных в России граждан Украины, а также договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин заявил о возможной дестабилизации обстановки из-за выхода США из СВПД
Путин назвал приоритетные направления взаимодействия стран ШОС

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017