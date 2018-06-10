Путин раскрыл подробности телефонного разговора с Порошенко

Президент России Владимир Путин отметил, что инициатива телефонного разговора с лидером Украины Петром Порошенко исходила от Киева.

В этом проявляется стремление украинской стороны к урегулированию в вопросе реализации Минских договоренностей, отметил он в воскресенье, 10 июня, на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.

«Поскольку инициатива этого разговора исходила от украинской стороны, я думаю, в этом уже проявляется заинтересованность в урегулировании, во всяком случае, я на это обычно надеюсь», — отметил российский лидер, передает «РИА Новости».

Телефонный разговор Владимира Путина и Петра Порошенко состоялся в субботу. Политики обсудили состояние здоровья осужденных в России граждан Украины, а также договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных.