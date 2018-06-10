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СМИ сообщили о возможном прибытии Ким Чен Ына в Сингапур

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Фото: REUTERS
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Лидер КНДР Ким Чен Ын, вероятно, уже прибыл в Сингапур, где 12 июня состоится его встреча с президентом США Дональдом Трампом. 

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на портал Flightradar24, недавно в Сингапуре приземлились два борта из Пхеньяна — Boeing 747-400, принадлежащий авиакомпании Air China, и Ил-62М без опознавательных знаков.

Южнокорейское агентство Yonhap ранее сообщало о том, что Ким Чен Ын вылетел на саммит США–КНДР на авиалайнере китайского перевозчика. Сингапурское издание The Straits Times также подтвердило прибытие северокорейского лидера в страну. Отмечается, что 10 июня Ким Чен Ын должен встретиться с премьер-министром страны Ли Сянь Луном.

По данным японского телеканала NHK, первый самолет лидера КНДР прибыл в аэропорт Чанги утром 10 июня. На борту могут находиться личные автомобили Ким Чен Ына, их точное количество не уточняется. 

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