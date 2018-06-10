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Сборная Марокко прилетела в Воронеж перед чемпионатом

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Фото: РИА Новости/Ульяна Соловьева
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Сборная Марокко по футболу и ее тренерский штаб прибыли на свою базу в Воронеж перед чемпионатом мира 2018 года. Об этом информирует пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

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Как пишет ТАСС, игроки разместятся в отеле Marriott, а для тренировок перед матчами ЧМ им предоставят стадион «Чайка». Сборная Марокко — единственная команда, базирующаяся в Воронеже.

Марокканцы сыграют на чемпионате в группе B c футболистами из Ирана, Португалии и Испании. По результатам отборочного турнира команда занимает 41-е место в рейтинге ФИФА. Перед вылетом в Россию она провела последний товарищеский матч со сборной Эстонии, встреча завершилась победой африканской команды со счетом 3:1.

Накануне, 9 июня, в Россию прибыли сборные Исландии и Португалии. Кроме того, тренер испанской команды Хулен Лопетеги признался, что футболистов и их наставников впечатлила база в Краснодаре.

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