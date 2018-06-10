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Минсельхоз подготовил законопроект о маркировании животных

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Минсельхоз подготовил изменения в закон «О ветеринарии», предусматривающие введение маркирования и учета животных. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, передает ТАСС.

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«Законопроектом вводятся понятия маркирования и учета животных. Указанные процессы направлены на обеспечение последующей прослеживаемости животных и продуктов животноводства по принципу «от фермы до прилавка», — отмечается в пояснительной записке.

Для маркирования к телу животного будут прикрепляться визуальные или смешанные (визуальные и электронные) средства идентификации. При этом крупный рогатый скот, лошади, северные олени, козы и овцы будут маркироваться индивидуально.

Для проведения данной процедуры требуется более 3 млрд рублей, добавили в Минсельхозе.

Ранее в ведомстве отметили, что введение ограничений на ввоз молочной продукции из Белоруссии может положительно сказаться на потребительских ценах.

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