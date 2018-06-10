Кратковременные дожди и до 17 градусов тепла ожидаются в Москве 10 июня

Кратковременные дожди и облачность с прояснениями ожидаются в Москве 10 июня. Как информирует столичный погодный центр «Фобос», воздух в регионе днем прогреется до 15-17 градусов.

«В Москве и по области облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит +15…+17 градусов, в Подмосковье +13…+18», — говорится в сообщении на сайте метеослужбы.

Ветер будет дуть в северо-западном направлении, его скорость составит 4-9 м/с. По прогнозам синоптиков, атмосферное давление останется в пределах нормы — 746 мм ртутного столба.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что температура воздуха в столице в День России составит 14–16 градусов, а также ожидается выпадение 10 мм осадков.