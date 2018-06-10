Сборная Дании обыграла Мексику в контрольном матче перед ЧМ-2018

Сборной Дании победила команду Мексики в товарищеском матче в преддверии чемпионата мира по футболу.

Встреча в Брондбю завершилась со счетом 2:0. Голами отметились Юссуф Поульсен и Кристиан Эриксен.

Обе команды примут участие в ЧМ-2018. Датчане на групповом этапе турнира сыграют с Австралией, Перу и Францией.

Мексиканцы встретятся с командами Германии, Южной Кореи и Швеции, передает «Спорт-Экспресс».

Франция ранее в товарищеском матче сыграла вничью с США, Германия с минимальной разницей обыграла Саудовскую Аравию.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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