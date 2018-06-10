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Кавалерия проследит за порядком в столице 12 июня‍

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Для обеспечения безопасности в столичных парках, где разместятся площадки празднования Дня России, планируется дополнительно привлечь сотрудников кавалерийского полка. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

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Основная часть массовых мероприятий пройдет в столичных парках культуры и отдыха практически в каждом районе Москвы. В связи с этим в соответствии с планом празднований будут скорректированы маршруты усиленных нарядов полиции. Патрулирование территорий в парковой зоне будут осуществлять сотрудники кавалерийского полка, пишет агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, перед тем как мероприятия, посвященные Дню России, начнутся, все площадки пройдут проверку на предмет антитеррористической защищенности с привлечением специалистов-кинологов со служебными собаками. Вход на площадки будет осуществляться через оборудованные металлодетекторами контрольно-пропускные пункты.

6 июня глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что столичные власти перенесли празднование Дня России с Тверской улицы в московские парки по просьбе Международной федерации футбола (FIFA).

Фестиваль «День России. Московское время» пройдет 11 и 12 июня. Ранее сообщалось, что несколько улиц в центре Москвы закроют для проезда из-за празднования Дня России.

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