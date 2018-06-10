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Более 80 курсанток учатся в женском военном колледже под Дамаском

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Более 80 курсанток учатся по специальности «связь и компьютеры» в женском военном колледже в пригороде Дамаска. Об этом сообщает начальник учебного заведения генерал Виктория Юсеф Ибрагим.

По ее словам, этот колледж крайне важен для сирийской армии, так как здесь проходят хорошую подготовку будущие женщины-офицеры. Девушки обучаются стрельбе и строевой подготовке. После окончания колледжа они будут служить в качестве специалистов по компьютерной технике и связистками, пишет «РИА Новости».

Сотрудники российского центра по примирению враждующих сторон также отметили, что около месяца назад, когда рядом с училищем еще находились боевики, девушки постоянно охраняли военный колледж, неся караулы. За все время боевики ни разе не пытались напасть на учебное заведение.

9 июня официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что очаги сопротивления боевиков запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ) остались лишь в районах Сирии, подконтрольных США.

7 июня в ходе «прямой линии» российский лидер заявил, что вывод военных подразделений РФ из Сирии пока не планируется. Глава государства подчеркнул, что пункты базирования в Тартусе и Хмеймиме останутся в стране до тех пор, пока это будет выгодно Москве. Он также отметил, что операция в САР отвечает интересам россиян, так как «лучше уничтожать террористов там, чем принимать их здесь с оружием в руках».

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