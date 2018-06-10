Мужчина напал с ножом на пассажиров поезда в Японии

Японская полиция арестовала мужчину, напавшего с ножом на пассажиров скоростного поезда и смертельно ранившего одного человека.

Как передает телеканал NHK, нападение произошло вечером в субботу в поезде, следовавшем из Токио в Осаку. По данным следствия, молодой человек внезапно начал размахивать ножом после отправления поезда.

В результате инцидента погиб один мужчина, еще две женщины получили ранения и были госпитализированы. Злоумышленник был задержан правоохранителями. В полиции 22-летний Итиро Кодзима рассказал, что не готовил нападение и достал нож, так как был сильно раздражен. Однако в его личных вещах были найдены многочисленные колюще-режущие предметы.