Прямой эфир

На украинского продюсера напали в Киеве

0
Фото: Global Look Press/Sergii Kharchenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неизвестный напал с ножом на украинского музыкального продюсера Александра Ягольника в одном из районов Киева.

«С ножом, ночью. Грустно. Но им не удастся никогда меня сломать, разве что убить», — написал Ягольник в Facebook.

Позднее он уточнил, что инцидент произошел в субботу, 9 июня, около двух часов ночи в киевском районе Позняки. В это время продюсер возвращался со дня рождения своего брата.

«Во дворе возле дверей дома вынырнул какой-то мужчина и спросил: «Ты продюсер Ягольник?» Я говорю: «Да, я». Он говорит: «Есть разговор». И это были последние слова, которые он планировал мне сказать», — рассказал продюсер ТСН. Ягольник получил глубокое ранение в руку.

Продюссер Ягольник известен своей антироссийской политической позицией. Так, он выступал с резкой критикой выступления на Украине певицы Ани Лорак, которая также дает концерты в России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Женщина пострадала от снайперского огня украинских силовиков
Порошенко назвал главную угрозу для Украины

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017