На украинского продюсера напали в Киеве

Неизвестный напал с ножом на украинского музыкального продюсера Александра Ягольника в одном из районов Киева.

«С ножом, ночью. Грустно. Но им не удастся никогда меня сломать, разве что убить», — написал Ягольник в Facebook.

Позднее он уточнил, что инцидент произошел в субботу, 9 июня, около двух часов ночи в киевском районе Позняки. В это время продюсер возвращался со дня рождения своего брата.

«Во дворе возле дверей дома вынырнул какой-то мужчина и спросил: «Ты продюсер Ягольник?» Я говорю: «Да, я». Он говорит: «Есть разговор». И это были последние слова, которые он планировал мне сказать», — рассказал продюсер ТСН. Ягольник получил глубокое ранение в руку.

Продюссер Ягольник известен своей антироссийской политической позицией. Так, он выступал с резкой критикой выступления на Украине певицы Ани Лорак, которая также дает концерты в России.