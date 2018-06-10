Трамп ответил на вопрос о Крыме

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, стоит ли признать Крым российской территорией переадресовал этот вопрос своему предшественнику.

Глава Белого дома заявил, что о Крыме необходимо спросить Барака Обаму, так как на момент присоединения полуострова к России именно он находился у власти, сообщает «Газета.ру».

Кроме того, американский лидер заявил, что сам он скорее всего принял бы другое решение. Во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что вопрос Крыма он собирается пересмотреть на переговорах с Россией.

В 2014 году в результате референдума, на котором большинство жителей полуострова высказалось за присоединение к России, Крым стал частью российской территории. Украина не признала итоги голосования, страна по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Российские власти неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.