Прямой эфир

Коллеги Малыщицкой поделились воспоминаниями об актрисе

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая обладала большим талантом и энергетикой, вспоминает актриса Камерного театра имени Малыщицкого Надежда Черных.

«Она была человеком большого таланта, сложной судьбы, обладала мощнейшей энергетикой», – отметила Малыщицкая в комментарии телеканалу РЕН ТВ.

По словам Черных, все актеры театра старались впитать лучшие качества артистки. 

Заслуженная артистка России Малыщицкая скончалась в Санкт-Петербурге 9 июня возрасте 57 лет. Она известна по своим ролям в спектаклях «Лицей, который не кончается», «Две стрелы», «Женитьба», «Вишневый сад», «На всякого мудреца довольно простоты» и др. Малыщицкая также снялась в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Ленинград 46» и «Тайны следствия».

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017