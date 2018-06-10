Коллеги Малыщицкой поделились воспоминаниями об актрисе

Заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая обладала большим талантом и энергетикой, вспоминает актриса Камерного театра имени Малыщицкого Надежда Черных.

«Она была человеком большого таланта, сложной судьбы, обладала мощнейшей энергетикой», – отметила Малыщицкая в комментарии телеканалу РЕН ТВ.

По словам Черных, все актеры театра старались впитать лучшие качества артистки.

Заслуженная артистка России Малыщицкая скончалась в Санкт-Петербурге 9 июня возрасте 57 лет. Она известна по своим ролям в спектаклях «Лицей, который не кончается», «Две стрелы», «Женитьба», «Вишневый сад», «На всякого мудреца довольно простоты» и др. Малыщицкая также снялась в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Ленинград 46» и «Тайны следствия».