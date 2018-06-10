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Правительство предложило увеличить штрафы для банков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Правительство России внесло в Государственную думу поправки в закон о Центробанке, согласно которым регулятор сможет облагать кредитные организации штрафом до 1% собственных средств.

Новая система направлена на адекватное воздействие на банки, которые допустили системные ошибки. Размер штрафа составит от 0,1% до 1% (от 90 тыс. рублей до 10 млн рублей), сообщает телеканал «360».

Сумма наказания будет рассчитываться в зависимости от тяжести совершенного банком нарушения. На данный момент штрафы, которые выплачивают недобросовестные банки, значительно ниже прибыли, которую они получают от проведенных клиентами сомнительных операций.

8 июня в Санкт-Петербурге завершил работу XXVII Международный финансовый конгресс. Обсудить вклад финансовой системы в экономическое развитие страны и меры, которые возможно принять в этой области, собралось более 1,2 тыс. участников и журналистов из России и 41 страны. Это представители центробанков, властей, зарубежных регуляторов и международных организаций, а также признанные международные и российские эксперты. 

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