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Трамп пообещал не допустить введения пошлин против компаний США

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит другим странам вводить масштабные торговые пошлины и барьеры против американских компаний.

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«Соединенные Штаты не позволят другим странам вводить против наших фермеров, рабочих и компаний масштабные пошлины и торговые барьеры. Отправляя при этом свою продукцию в нашу страну без налогового сбора», — написал американский лидер в Twitter.

Трамп отметил, что на G7 в Канаде сформировались «замечательные отношения», особенно после того, как лидеры стран–участниц саммита «узнали, что я не могу позволить им вводить крупные пошлины и создавать серьезные [торговые] барьеры для американской торговли».

«Они в полной мере осознают, откуда я. После многих десятилетий начнется справедливая и взаимовыгодная торговля!», — подчеркнул президент США.

Ранее Трамп сообщил о своем решении не поддерживать итоговое коммюнике саммита «Группы семи» и обвинил во лжи канадского премьера Джастина Трюдо, заявившего, что документ одобрили все участники.

США с 1 июня ввели пошлины на импорт стали и алюминия из государств ЕС, а также Канады и Мексики. Трамп объяснил такие действия поддержкой американских производителей. Некоторые страны уже предприняли ответные меры.

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