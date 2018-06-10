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Евродепутаты призвали Порошенко возглавить гей-парад

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Группа депутатов Европарламента призвала членов правительства, депутатов Верховной рады и президента Украины Петра Порошенко присоединиться к «Маршу равенства» ЛГБТ-сообщества в Киеве. Инициатором обращения стала евродепутат Ребекка Хармс.

Всего письмо подписали 35 парламентариев. Кроме того, обращение призывает киевские власти продолжить работу по обеспечения основных прав ЛГБТ-сообщества на Украине, сообщает RT.

Европарламентарии также призвали киевские власти обеспечить безопасность участников марша, отметив, что на двух последних гей-парадах не было зафиксировано серьезных происшествий.

«Марш равенства» пройдет в украинской столице 17 июня. В прошлом году организаторам пришлось изменить маршрут из-за угроз радикалов. В итоге на участников было совершено нападение, в котором пострадали несколько человек.

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