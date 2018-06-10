Сборная Саудовской Аравии прилетела в Санкт-Петербург на ЧМ-2018
Сборная Саудовской Аравии по футболу прибыла в Россию на чемпионат мира.
Самолет с делегацией команды приземлился в аэропорту Пулково, передает «Газета.ру».
В Санкт-Петербурге аравийцы будут проживать и тренироваться во время группового этапа.
В первом матче первенства Саудовская Аравия сыграет против России. Встреча пройдет 14 июня на стадионе «Лужники». Позже гости встретятся с командами Египта и Уругвая.
В заключительном товарищеском матче перед ЧМ-2018 Саудовская Аравия уступила с минимальной разницей Германии, однако забила гол и нанесла четыре удара по воротам.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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