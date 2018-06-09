Международный терминал аэропорта Шереметьево остался без света

В международном терминале F в аэропорту Шереметьево отключили свет.

О происшествии сообщает РЕН ТВ. Подробности и причины происшествия на данный момент неизвестны.

Очевидцы сообщают, что электроэнергии нет около 10 минут, светятся только аварийные огоньки, а пассажиры вынуждены подсвечивать путь фонариками.

3 июня аэропорт Гамбурга приостановил авиасообщение из-за отключения электроэнергии.

Ранее сообщалось, что штормовой ветер повредил кровлю пассажирского терминала самарского международного аэропорта Курумоч. Ее фрагменты упали на землю. В результате происшествия никто не пострадал.