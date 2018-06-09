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В Госдуме указали Порошенко на ошибку в поздравлении севастопольцев

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Президент Украины Петр Порошенко перепутал даты при поздравлении севастопольцев с Днем города. По мнению депутата Госдумы от севастопольского региона Дмитрия Белика, такая ошибка является признаком невежественности.

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9 июня украинский лидер опубликовал в Twitter поздравление севастопольцев с Днем города, тогда как днем основания города считается 14 июня. По словам президента Украины, он не сомневается, что над Севастополем будет поднят украинский флаг и прозвучит украинский гимн.

«Президент Украины даже не знает, когда, кем и зачем была основана главная база Черноморского флота России — город-герой Севастополь», — отметил депутат Госдумы. Белик напомнил, что князь Потемкин по поручению императрицы Екатерины II воздвиг в районе древнего греческого Херсонеса крепость, названную Севастополем. Именно основание крепости 14 июня 1783 года считается датой основания города.

«Я искренне надеюсь, что ошибка в датах — это лишь признак невежественности украинского лидера, а не очередная демонстрация пренебрежения и неуважения официального Киева к севастопольцам», — добавил российский депутат в комментарии «РИА Новости».

По мнению парламентария, ошибка олицетворяет всю украинскую политику в отношении Севастополя — «замечать его, только когда это им выгодно». 

Воссоединение Крыма с Россией произошло в 2014 году по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказалось за вхождение в состав РФ. Украина не признала итоги голосования, страна по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. 

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