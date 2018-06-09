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Женщина пострадала от снайперского огня украинских силовиков

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Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Васильевка, в результате чего пострадала местная жительница. Об этом сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Инцидент произошел в субботу, 9 июня, в 20:50 по московскому времени. В результате снайперского огня пострадала женщина 1992 года рождения. 

Пострадавшую доставили в больницу с ранением брюшной полости, сообщает «РИА Новости».

Украина проводит военную операцию против ДНР и ЛНР с апреля 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. В настоящий момент в регионе действует режим прекращения огня. Стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в его нарушениях.

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