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Названа дата прощания с актером Охлупиным

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Прощание с актером Игорем Охлупиным, скончавшимся 9 июня на 80-м году жизни, пройдет на основной сцене Театра имени Маяковского в понедельник, 11 июня. Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе театра.

Отпевание актера состоится в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в 10:30 мск. Гражданская панихида начнется в 12:00 в театре, в котором Охлупин проработал 58 лет. Похороны пройдут в 14:00 на Троекуровском кладбище.

Игорь Охлупин скончался в субботу, 9 июня, после продолжительной болезни. Первым фильмом актера стала «Алешкина любовь», вышедшая на экраны в 1960 году. Он также снимался в картинах «Обелиск», «Ночь коротка», «Тучи над Борском», «Очень важная персона» и других.

Первую большую роль артист получил в спектакле «Царь Эдип» в 1966 году. С тех пор он стал одним из ведущих актеров Театра имени Маяковского.

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