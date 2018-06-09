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Умерла сыгравшая в «Улицах разбитых фонарей» актриса Малыщицкая

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Актриса Татьяна Малыщицкая, сыгравшая в сериале «Улица разбитых фонарей», скончалась в Санкт-Петербурге в возрасте 57 лет. Об этом сообщила ее знакомая Юлия Криштофович.

«Сегодня ушла Таня. Удивительный, неповторимый человек. Талантливая актриса. Друг. Не верю! Светлая память», — написала Криштофович на своей странице в «ВКонтакте».

Татьяна Малыщицкая родилась в 1961 году. Ее отцом является создатель Молодежного театра на Фонтанке и Камерного театра Владимир Малыщицкий.

Она сыграла в ряде известных российских сериалов, в том числе «Улица разбитых фонарей», «Литейный и других. Малыщицкая была удостоена звания заслуженной артистки России. Дата прощания с артисткой будет названа позже, уточняет телеканал «78».

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