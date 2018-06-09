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Суд арестовал подозреваемого в нападении на 11-летнюю девочку в Москве

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Мужчина, напавший с ножом на 11-летнюю девочку в Москве, арестован на два месяца. Соответствующее решение принял Никулинский суд российской столицы.

Гособвинитель в ходе заседания рассказал, что подозреваемый ранее был судим за совершение ряда особо тяжких преступлений, и просил о его аресте. Суд удовлетворил ходатайство следствия, сообщает «РИА Новости».

Подозреваемый признал свою вину, чистосердечное признание было приобщено к делу.

Нападение произошло 8 июня в подъезде одного из домов по 4-му Очаковскому проезду. Мужчина 1975 года рождения нанес ребенку несколько ударов ножом. Пострадавшая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Подозреваемый скрылся с места преступления, однако вскоре его удалось задержать. Против мужчины возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле ГСУ СК по Москве.

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