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Руководитель фирмы оштрафован на 1,5 млн рублей за дачу взятки в Липецке

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Руководитель одной из строительных фирм в Липецке был оштрафован на 1,5 млн рублей за дачу взятки судебному приставу в размере 50 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Липецкой области, руководитель организации-должника был уличен в даче взятки судебному приставу в размере 50 тыс. рублей за незаконное снятие ареста с расчетного счета предпринимателя, сообщает Lipetskmedia.

Вину подсудимый признал полностью, раскаялся и настаивал на рассмотрении его дела в особом порядке. Суд рассмотрел дело и вынес обвинительный приговор. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки, что составляет 1,5 млн рублей. Денежные средства пойдут в доход государства.

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