Учительница из США завещала детям с ограниченными возможностями $1 млн

Учительница из штата Нью-Джерси (США) Женевьева Виа Кава завещала $1 млн на создание фонда помощи детям с ограниченными возможностями, желающим получить образование. В управлении школ города Дюмонт, получившем наследство, сказали, что знали о ее планах, но удивлены суммой.

По словам руководителя управления Эммануэля Триггиано, планируется учредить ежегодные стипендии в размере $25 тыс. для одного или нескольких учеников. Первые выдадут в следующем учебном году, передает The New York Times.

Виа Кава несколько десятилетий проработала учителем для детей с ограниченными возможностями. Ее знакомый Ричард Яблонски, ставший душеприказчиком, рассказал, что для накопления такой суммы при небольшой зарплате женщине, прожившей 89 лет, пришлось всю жизнь экономить. Например, она отказалась от слухового аппарата, который ей требовался, имела очень мало одежды и перестала ездить в отпуск после смерти мужа. Он добавил, что покойная также завещала деньги Армии спасения и нескольким приютам для животных, но не назвал суммы.