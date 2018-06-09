Жителей ветхих домов расселят в 280 новых квартир в Туле

Жителей ветхих домов планируют расселить в 280 квартир новых микрорайонов Тулы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сегодня, 9 июня, глава тульской администрации Евгений Авилов проинспектировал строительство одного из домов в микрорайоне Скуратово, который возводится специально для переселения граждан из ветхого жилья. В доме насчитывается 90 однокомнатных и 18 двухкомнатных квартир.

В общей сложности планируется приобрести более 280 подобных квартир в новых микрорайонах Центрального и Зареченского округов, сообщает ИА «Тульские новости».

По словам Евгения Авилова, микрорайон Скуратово планируют развивать. Здесь должны построить детский сад, школу, спортивные площадки.

Как рассказал директор ЗАО «Внешстрой» Николай Афанасьев, ряд домов в Скуратово уже сдан и в них заселились десятки семей. Вода подается без перебоев, а для водоотведения были построены пять канализационно-насосных станций и проложены 9,5 км канализационных сетей.