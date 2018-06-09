Ударивший ножом 11-летнюю москвичку признал свою вину

Мужчина, подозреваемый в покушении на убийство 11-летней девочки в Москве, признал свою вину. Об этом он заявил в ходе заседания Никулинского районного суда.

Чистосердечное признание приобщили к делу, однако оно не было зачитано, сообщает «РИА Новости».

Инцидент произошел 8 июня в подъезде дома по 4-му Очаковскому переулку. 43-летний уроженец Узбекистана напал на ребенка, который возвращался домой. Мужчина несколько раз ударил девочку ножом, после чего скрылся. Вскоре его задержали сотрудники полиции.

Прокурор в ходе судебного заседания отметил, что мужчина был ранее судимым по статье 105 УК РФ («Убийство»). Подробностей гособвинитель не сообщил. Сам мужчина не смог объяснить причину нападения на ребенка, отметив, что страдает провалами памяти.

В настоящий момент пострадавшая находится в одной из московских больниц в стабильно тяжелом состоянии.